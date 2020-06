Samuca e superintendente do DNIT discutem novas rodovias na região

Objetivo é garantir federalização de vias que estimulem o desenvolvimento econômico regional

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, dia 17, o Superintendente Estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Robson Santana. O objetivo foi debater projetos no setor rodoviário do Sul Fluminense, com estruturação de rodovias que possam estimular o desenvolvimento econômico regional.

Samuca explicou que foram apresentados ao DNIT dois projetos importantes para a cidade através de rodovias. A primeira delas é a BR-494, que corta a cidade, que poderia ser uma nova ligação com a região da costa verde do Rio.

“Essa seria uma nova rota pela cidade, já que a BR-494 corta a região e seria mais uma alternativa para a população também seguir para a costa verde. Além disso, seria uma forma de acesso mais rápido ao Porto de Sepetiba. Hoje, o Sul Fluminense é a segunda maior cadeia automobilística e os produtos, por conta de logística, acabam indo para o porto de Santos, que é mais longe”, disse Samuca.

Segundo ele, com investimento do Governo Federal nesta nova rodovia através do DNIT, seria possível o maior desenvolvimento econômico da região através da BR-494. “Nós já fizemos todo o estudo prévio e vamos detalhar em uma próxima reunião. Mas essa rodovia é viável e irá beneficiar nossa região”, destacou o prefeito.

Samuca ainda lembrou que a Rodovia do Contorno, inaugurada após quase 30 anos de obra, segue com imbróglio entre os governos Federal e Estadual sobre a responsabilidade da administração da via. “Por isso pedimos a ajuda do DNIT nessa questão. Essa via é importante, inauguramos em 2017, e hoje tira quase 9 mil veículos do centro da cidade por dia. Precisamos avançar nessa questão e o DNIT é fundamental nisso”, disse o prefeito.

O novo superintendente estadual do DNIT, Robson Santana, destacou que o órgão está à disposição para dialogar e planejar caminhos para a cidade. “Estamos confiantes e queremos chegar a mais de 100 quilômetros de vias do DNIT na cidade. Mas vamos realizar uma reunião nos próximos 15 dias para receber todos os projetos detalhados e investimentos que podem ser feitos na região”, disse Robson.

Participaram ainda do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro; o secretário de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães; e o diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Sérgio Protásio.