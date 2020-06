Secretaria de Saúde e Dipa terão novo local de atendimento no Centro Municipal de Saúde

Para centralizar atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria (Dcraa), o antigo Dipa, passarão a atender, até o final do mês, no Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida. A escolha também se deu pela economicidade, já que a mudança permitirá que a prefeitura deixe de gastar com aluguéis de imóveis.

A mudança começou na última semana, com a desocupação de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde. Nessa primeira fase, estão sendo transportados os documentos, arquivos e mobiliário. Alguns departamentos, como o de Logística e parte da estrutura do gabinete já estão alocados no novo prédio.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, na próxima semana, depois da readequação do local, o atendimento ao publico será restabelecido. “A Secretaria Municipal de Saúde,que hoje ainda não está aberta ao público, voltará a atender a população na próxima semana, quando já estiver instalada no novo Centro Municipal de Saúde. Vale ressaltar que, durante essa semana de mudança, nenhum serviço será prejudicado”, garantiu a secretária. Atualmente no Aterrado, a secretaria ocupa um prédio do governo do Estado que passará a ser sede de outros setores da administração municipal.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, essas adequações fazem parte de um plano de contenção de despesas da prefeitura de Volta Redonda. “Precisamos diminuir os gastos da administração municipal e, por isso, vamos entregar alguns imóveis que alugamos. Só o espaço do antigo Dipa custava mensalmente ao governo R$ 3.812,05. Ele é apenas um dos vários outros que ainda vamos desocupar, mas prezando também pela continuidade do bom atendimento aos nossos usuários”, disse o prefeito.