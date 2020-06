Veículo cai de viaduto na Dutra, em Paracambi

O motorista de, 37 anos, que conduzia um veículo VW Gol, por volta das 16 horas desta segunda-feira perdeu o controle bateu no guarda-corpo do viaduto da Rodovia Presidente Dutra, no km 218, na localidade conhecida como Ponte Coberta, em Paracambi.

Com o impacto o veículo caiu sob a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no momento chovia na localidade. O condutor do veículo foi socorrido consciente com ferimentos para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. Não houve interdição ou congestionamento.