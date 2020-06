Colisão frontal deixa três feridos na Dutra, em Barra Mansa

Uma colisão envolvendo dois veículos por volta das 10h30min, desta quinta-feira, deixou três pessoas feridas, na pista marginal (auxiliar), da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocupantes dos dois veículos ficaram feridos. O condutor de um Citroën/C4, com placa de Resende, ao realizar uma ultrapassagem indevida de um caminhão, na pista auxiliar, invadiu a contramão e colidiu contra um VW/FOX, com placa de Barra Mansa, que seguia o fluxo normalmente.

Ficaram feridos no veículo Citroën/C4, o motorista de 25 anos, e o passageiro de 34. O condutor do Fox, de 47 anos, também ficou ferido na colisão. Todos, sem o uso obrigatório do cinto de segurança, atingiram o para-brisa dos veículos, tento ferimentos na cabeça.

O condutor do C4, além de ter sido multado por não usar o cinto, ainda foi multado por mau estado de conservação do veículo por estar com o pneu “careca”, e por ultrapassar em faixa contínua, o que ocasionou o acidente.

As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, um deles por populares que passavam pelo local; outro por equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); e o último por equipe de Resgate da NovaDutra.