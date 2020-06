Prefeitura de Resende reforça fiscalização de pousadas e hotéis com medidas de segurança contra a covid-19

Ação conjunta com equipes do governo também faz barreira sanitária em locais estratégicos

Através de uma ação envolvendo várias frentes, a Prefeitura de Resende está realizando a fiscalização de pousadas e hotéis, para verificar o cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19, estabelecidas no município. No último final de semana, do dia 11 ao dia 13, a ação aconteceu em Mauá e Rio Preto, contando também com uma barreira sanitária. No próximo sábado, dia 20, a ação acontece na região da Serrinha e Capelinha.

Durante a última atividade, a equipe responsável pela barreira sanitária fez a medição de temperatura de quem passava pela entrada da Vila de Visconde de Mauá. Em seguida, quem passou pelo local recebeu informações sobre os procedimentos a serem seguidos, como uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento e para evitar aglomerações.

Ao todo, 33 pousadas foram vistoriadas e nenhuma estava excedeu o limite máximo de ocupação de 50%. Além desse item, a equipe também verificou a documentação dos estabelecimentos e constatou algumas irregularidades. Os locais com pendências foram notificados e deverão se regularizar junto à gestão municipal. Todos os donos dos estabelecimentos receberam orientações sobre o último decreto da Prefeitura e sobre cuidados contra o coronavírus.

– A Prefeitura está cumprindo um papel importante, tanto através das medidas de segurança estabelecidas, quanto no ato da fiscalização. Vamos continua no próximo final de semana, buscando sempre levar informação e esclarecimento também. A barreira sanitária é outra ação muito importante, pois pode agir de forma preventiva e detectar pessoas com sintomas da doença, através da medição de temperatura – explicou o explica o diretor de Fiscalização de Posturas, Itamar da Costa.

Participam da mobilização, a Guarda Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e a Divisão de Fiscalização de Posturas.