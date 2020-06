Samuca Silva divulga dados do coronavírus

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, atualizou os dados da Covid-19 no município. O número de óbitos se manteve em 57. O município tem agora 1.190 infectados, com 951 curados e 1.257 casos já foram descartados. Nesta quinta-feira, dia 18, a variação foi apenas de 0,8%, totalizando 4.400 casos notificados. Os leitos de UTI estão com 3.70% de ocupação, enquanto o Hospital de Campanha trabalha com 11,4% da capacidade.

O prefeito estava preocupado com os dados do dia anterior com o aumento do número de casos suspeitos, ficando por dois dias seguidos perto do limite estabelecido para a flexibilização, o que poderia levar ao fechamento das atividades econômicas.