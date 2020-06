A sede da prefeitura de Volta Redonda, o Palácio 17 julho, passará por sanitização e higienização contra a Covid-19, o Novo Coronavírus, nesta sexta-feira, dia 19. O prédio do Fundo Comunitária de Volta Redonda (Furban) também receberá o serviço.

Com isso, não haverá atendimento ao público nos setores da prefeitura e no Furban. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida.