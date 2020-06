Um carro capotou e deixou uma mulher ficou ferida no início da noite de quinta-feira, na Avenida Ayrton Senna, no Centro, de Paraíba do Sul. Segundo a Guarda Municipal a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital de Clínicas de Três Rios.

Policiais militares estiveram no local par fazer o boletim de transito. Houve pequena retenção no trânsito.