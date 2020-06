Baixo índice de vacinação contra a gripe entre as crianças preocupa a Secretaria de Saúde

Equipe de imunização está circulando pelos bairros, mas enfrenta a resistência dos responsáveis pelas crianças

O baixo número registrado de crianças com idade de seis meses a 5 anos em Quatis que já tomaram a vacina contra a gripe (Influenza) está preocupando a Secretaria Municipal de Saúde. Da meta de 516 crianças a serem imunizadas no município, apenas 103 receberam a dose da vacina. A campanha nacional termina no próximo dia 30 de junho.

O coordenador do Programa de Imunização do município, Wendell Monteiro, explica que diante desse quadro, a secretaria passou a enviar um carro com a equipe de imunização aos bairros para alcançar essas 413 crianças que ainda não foram vacinadas. Ele relata, porém, que em algumas casas abordadas a equipe enfrentou a resistência de algumas mães que não permitiram que fosse feita a aplicação da vacina em seus filhos.

– Não estamos entendendo qual o motivo da recusa dos responsáveis e esse baixo índice de crianças vacinadas está nos preocupando muito. É uma vacina que é aplicada todo ano e direcionada também as crianças. A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença. A sua aplicação é para protegê-las e evitar a sua hospitalização nesse período de pandemia. Diante dessa posição de alguns pais, estamos sendo obrigados a documentar a recusa – esclarece Monteiro.

De acordo com o coordenador, uma pessoa imunizada contra a gripe vai ter a vacina anotada na caderneta. Isso ajuda na investigação de outras doenças como o Covid-19, cujos sintomas são semelhantes à gripe. Se passado os 15 dias, que é o tempo que a vacina leva para fazer efeito no organismo da pessoa, ela apresentar algum sintoma, a gripe será descartada pois ela tomou a vacina.

– Por isso, faço um apelo aos pais e responsáveis para que levem seus filhos a uma unidade de saúde ou atenda o agente da secretaria que bater a sua porta e vacine seu filho. É importante para a saúde e segurança do seu filho – pediu o coordenador.

Com relação à meta de vacinação contra a gripe referente aos outros públicos, a Secretaria informa que cumpriu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde com relação aos idosos (1.747 vacinados) e gestantes (103 vacinadas).

Mas, assim como no caso das crianças de seis meses a 5 anos, o município ainda não atingiu a meta nas puérperas, onde faltam vacinar sete mulheres em uma meta de 10. Já no público entre 55 a 59 anos, faltam vacinar 307 pessoas para alcançar a meta de 327.

Todas as unidades de saúde do município estão aplicando a vacina contra a gripe para todos os públicos. A exceção é a Casa da Criança que faz atendimento somente às crianças para evitar aglomeração de pessoas. O atendimento nas unidades é das 9 às 16 horas.