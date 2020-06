Polícia Civil prende em flagrante mulher com 70 quilos de maconha

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Victor Tuttman, prenderam em flagrante uma mulher por tráfico de drogas na Rua N, no bairro Açude, em Volta Redonda. Segundo o delegado, no imóvel a mulher mantinha um depósito com 70 quilos de maconha.

Foram apreendidos também uma balança de precisão, material para embalar drogas e um simulacro de fuzil. A mulher seria companheira da principal liderança do tráfico da região do Açude.

