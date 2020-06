Polícia Federal mecânico por furto de peças no bairro São Lucas

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira, o dono de uma oficina de eletrodomésticos localizada na Avenida Fernando Tedesco, no bairro São Lucas, em Volta Redonda. Ele é suspeito do furto de peças de um carro apreendido, que estava estacionado no pátio da Delegacia da PF em Volta Redonda, na Rua Mário Di Biase, no Aterrado. No mesmo endereço, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão.

O furto ocorreu no último domingo (14) e foi descoberto no dia seguinte, quando um funcionário da DPF verificou que estava faltando a maçaneta da porta de um dos veículos apreendidos. O fato foi comunicado ao delegado Pedro Paulo Simão da Rocha.

O suspeito foi identificado pelas imagens gravadas por câmeras de segurança. As cenas mostram um homem estacionando um carro perto do veículo violado, pela manhã, arrombando a porta do carona e subtraindo o equipamento de som. Mais tarde, por volta das 21 horas, o mesmo homem retornou e tirou os bancos dianteiros do mesmo carro.

Com a identificação do suspeito, na terça-feira (16), foi pedida a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela Justiça Federal. Ele foi indiciado por furto qualificado, estando sujeito à pena de até oito anos de reclusão.

Segundo a PF, ele tem já tinha passagens por furto e receptação. O material furtado foi recuperado.