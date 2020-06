Polícia Militar prende três homens com revólver e drogas em Volta Redonda

Agentes do 28º BPM prenderam na tarde desta sexta-feira três homens com drogas e revólver numa ação realizada na Rua Santa Luzia, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os policiais ficaram de campanha observando a movimentação típica de tráfico de drogas.

Foi feito um cerco e os agentes conseguiram prender os três suspeitos com 973 pinos de cocaína, 88 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 32 e quatro rádios de comunicação, além de R$ 100 em dinheiro. A quantidade de drogas ainda estava sendo contabilizada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. (Foto: Polícia Militar)