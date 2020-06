Prefeitura melhora acessos da Beira-Rio em Volta Redonda

Cruzamentos da avenida estão recebendo áreas de segurança para entrada e saída de veículos, que também vão melhorar o fluxo. A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está realizando algumas mudanças de sinalizações viárias em cruzamentos da cidade, com o objetivo de melhorar os acessos para os motoristas, proporcionando mais segurança e mobilidade urbana.

Nesta semana, as equipes estão atuando em três cruzamentos da Avenida Almirante de Barros Nunes, a Beira-Rio. A intervenção consiste em redesenhar algumas sinalizações e criar acessos seguros na Beira-Rio, áreas demarcadas onde o motorista pode parar o veículo e aguardar para acessar vias transversais, enquanto o fluxo de veículos segue livre. Neste caso, o trabalho acontece nos acessos às avenidas do Comércio e das Indústrias.

“A quantidade de acidentes que as conversões na Beira-Rio causam, sobretudo envolvendo motociclistas, é extremamente preocupante. Nossa ação vem no sentido de disciplinar o trânsito e criar saídas mais seguras onde vidas sejam priorizadas”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro.

No cruzamento com a Avenida Pernambuco, que opera em mão-dupla, o acesso seguro está sendo criado nos dois sentidos da Beira-Rio, tanto para quem acessa a Avenida Pernambuco quanto para quem sai dela e chega à Beira-Rio – operação semelhante à que já acontece no cruzamento com a Avenida Jaraguá.

“Desde o início do governo estamos trabalhando para melhorar a mobilidade urbana de Volta Redonda em todos os sentidos, readequando nossas ruas e avenidas, fiscalizando e melhorando o transporte público, sempre preservando a vida. Mesmo em período de pandemia do novo coronavírus, nosso trabalho não para”, afirmou o prefeito Samuca Silva.