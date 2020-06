Crivella suspende competições esportivas no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela decidiu suspender as competições esportivas no Rio de Janeiro até o dia 25 de junho. A decisão foi publicada no Diário Oficial deste sábado. Para o retorno às atividades esportivas profissionais, as demais modalidades esportivas deverão submeter, por ofício, ao órgão sanitário municipal, protocolos sanitários adequados às “Regras de Ouro”.

As agremiações com centro de treinamentos estabelecidos fora do município apresentação, até 25 de junho de 2020, relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente. O Campeonato Carioca tinha duas partidas marcadas para este domingo – Madureira x Resende e Vasco x Macaé – e outras duas para segunda – Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda. Foto: EBC