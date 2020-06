Crivela volta atrás e mantém jogos deste domingo pelo Estadual

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, decidiu voltar atrás e mantém os jogos deste domingo pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Segundo ele, o decreto anterior afeta apenas os jogos de segunda-feira do Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda.

Assim, as partidas deste domingo do Campeonato Carioca estão mantidas. São elas: Vasco x Macaé, em São Januário, e Madureira x Resende, no estádio Conselheiro Galvão.

Em nota a Rede Globo disse que não vai transmitir o jogo, pois ja havia dispensado seus profissionais.