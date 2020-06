Homem é assassinado em Barra Mansa

Um homem, de 48 anos, identificado como Sidnei de Oliveira, foi assassinado na manhã deste sábado por volta das 8 horas, na Rua Olavo Bilac, no bairro Novo Esperança, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado no leito do rio que fica no bairro com várias perfurações pelo corpo.

O suspeito do crime é um homem, de 46 anos, que já estaria identificado. Segundo policiais militares, uma briga por extração de areia foi o motivo do crime.

O registro policial foi feito pela Polícia Militar, na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.