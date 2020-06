Prefeitura de Resende entrega remessa de kits alimentícios para famílias de alunos da rede municipal

Escolas, creches, centros e programas, tanto da zona urbana quanto da zona rural, receberão kits a partir da próxima segunda-feira, dia 22

Em busca de não deixar as famílias de alunos da rede municipal de educação desamparadas em tempos de pandemia, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, continuará a entrega de kits de gênero alimentício. A ação terá sua terceira edição iniciada na próxima semana, visando contemplar estudantes de todas as 64 unidades do município, tanto na zona urbana, quanto na zona rural.

A estratégia adotada pela Prefeitura para a entrega dos kits vem dando muito certo. O método consiste nas escolas e creches receberem os kits e avisarem as famílias previamente sobre o horário da distribuição. Com todos devidamente avisados, as filas são organizadas, obedecendo as regras para evitar aglomerações.