Prefeitura de Volta Redonda realiza manutenção em mais de 30 bairros durante a semana

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem trabalhando neste sábado

Os serviços de manutenção não param em Volta Redonda. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atenderam a mais de 30 bairros ao longo da semana e os trabalhos seguem também neste final de semana. Estão incluídos recuperação asfáltica nas vias do município, sanitização e higienização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza, varrição e irrigação. As equipes estão seguindo todas orientações de higiene, como uso do álcool em gel e máscaras e mantendo o distanciamento recomendado.

Neste sábado, dia 20, as equipes estiveram nos bairros Santo Agostinho, Vila Mury, Vila Americana, Barreira Cravo e Vila Santa Cecília, realizando serviços de capina e roçada. A limpeza, com auxílio de caminhões e retroescavadeira, aconteceu no Volta Grande III, Jardim Belmonte e Vila Americana. Já o serviço de tapa-buracos aconteceu em alguns pontos do Retiro, na ciclovia da Beira Rio e no acesso ao bairro Santo Agostinho, pela BR 393, além da sanitização do posto de vistoria do Detran, no São Luiz.

O prefeito Samuca Silva comentou que o trabalho da SMI foi intensificado durante a pandemia da Covid-19, por conta da menor circulação de pessoas. “Estamos passando por um momento delicado em vários aspectos, mas a manutenção da nossa cidade não pode ser negligenciada. Seguimos firmes trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

Durante a semana, alguns dos bairros que receberam as intervenções da SMI foram o Açude, Vila Rica, Três Poços, Siderópolis, Monte Castelo, Belo Horizonte, Vila Santa Cecília, Casa de Pedra, Rodovia dos Metalúrgicos, Água Limpa, Ilha Parque, São Sebastião, Niterói, Roma II, Barreira Cravo, Vila Brasília, Eucaliptal, Vila Mury, Santa Cruz, Nova Primavera, São Luís, Mariana Torres e Jardim Amália, Voldac, Aterrado, Vila Americana, Santa Rita do Zarur, Coqueiros, Parque das Ilhas, Eldorado e Bom Jesus.