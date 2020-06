A Secretaria de Meio Ambiente continua a manutenção no Jardim de Baixo com cortes de árvores e arbustos na praça XV de Novembro (Jardim de Baixo), em Valença. Todo o trabalho foi previamente feito pelo engenheiro ambiental da Secretaria de Meio Ambiente que demarcou todas as árvores que necessitavam de corte, pois estavam mortas, poda das demais e até poda de limpeza. A Secretaria de Serviços Públicos iniciou a execução do trabalho medite essa orientação prévia.

O trabalho acontecerá por alguns dias, visto a necessidade de equipamentos adequados para a manutenção correta. (A execução do serviço é uma parceria entre o INEPAC e Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos).