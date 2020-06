Ferj adia jogos do Campeonato Estadual

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou o adiamento dos jogos entre Vasco e Macaé e entre Madureira e Resende. Vasco x Macaé Esporte será na quarta-feira (24/06), às 21h30, em São Januário. Madureira x Resende será na quinta-feira (25/06), às 15 horas, no Estádio Aniceto Moscoso.

Um decreto publicado por Marcelo Crivella no Diário Oficial gerou confusão ao suspender as competições esportivas até quinta-feira. Surgiu, então, um segundo decreto, informando que a suspensão vale apenas para os jogos de Botafogo e Fluminense.