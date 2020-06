Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda promove doação de agasalhos

Itens podem ser entregues na Smac a partir de segunda-feira

O inverno começou oficialmente neste final de semana e a Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) iniciou uma ação para receber doações de agasalhos para a população em situação de rua, que precisa mais do que nunca de solidariedade de todos. As doações podem ser entregues na Smac, na Rua Antônio Barreiros, número 194, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem ser doados agasalhos, cobertores, meias e todo tipo de roupas de frio. As doações passarão por uma triagem, onde será verificada o estado de cada peça e depois elas serão encaminhas pelas equipes da secretaria.

O prefeito Samuca Silva comentou que é hora da população estar unida e ajudar. “Esse é um momento de solidariedade e união. Todos estão em uma fase difícil, mas temos que olhar por quem está em situação de vulnerabilidade social”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, as doações atenderão as pessoas que estão em situação de rua, os abrigos municipais, além de famílias mais carentes.

“As doações de agasalhos, cobertores e meias são importantes neste momento, já que o inverno já chegou. Neste momento que estamos vivendo, a ação se torna ainda mais necessária”, disse Ailton.