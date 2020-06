Suspeito da morte de Renan é preso no bairro Belmonte

Policiais militares prenderam na tarde deste domingo, um homem suspeito de envolvimento na morte de Renan Ferreira Júnior, de 29 anos, filho de um empresário da cidade, que foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Retiro. O corpo somente foi encontrado uma semana depois do seu desaparecimento.

Uma denúncia anônima levou os policiais até o suspeito que estava em um carro Vectra preto, na Rua Jiulio Caruso, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Durante a abordagem, o suspeito que não portava documentos deu um nome falso dizendo se chamar “Diego Souza”. Os agentes pediram que ele fosse pegar os documentos. Quando se aproximou da sua residência, um parente o chamou pelo nome verdadeiro. Ele admitiu que havia mentido aos policiais.

Com o nome verdadeiro do suspeito, os policiais verificaram a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia e o mandado foi confirmado e permaneceu preso.

Ele foi indiciado por ter fornecido falsa identidade aos agentes. Até o momento desta publicação, no entanto, não havia sido possível confirmar se o mandado tem relação com o caso envolvendo Renan.