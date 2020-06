Defesa Civil faz cadastramento de moradores de área de risco em Resende

Objetivo do trabalho é traçar ações em casos de emergência e prevenir desastres naturais

A prefeitura de Resende, através da Diretoria Geral de Defesa Civil, deu início ao cadastramento de imóveis e moradores em área de risco do município. O processo segue determinações da lei que Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC). A ação é considerada de caráter preventivo, e por isso é realizada no período considerado de “normalidade”, no qual os índices pluviométricos são menores. Com isso, é possível ainda informar e alertar a população com mais tranquilidade sobre eventuais danos causados pelas chuvas, que tendem a se intensificar entre os meses de novembro a março.

O objetivo deste trabalho é traçar ações em casos de emergência e prevenir desastres naturais. Neste sentido, o cadastramento dos moradores em áreas de riscos é essencial para a conscientização para desastres como inundações e deslizamentos. Em outra ponta, é também um trabalho que serve para a diretoria preparar ações de resposta e o atendimento de emergências. A iniciativa acontece desde o mês de maio e teve início com o cadastramento da população do Surubi, na Avenida Ayrton Senna. As equipes estão percorrendo o bairro Parque Ipiranga e o próximo local vistoriado será o bairro São Januário, assim como os distritos de Engenheiro Passo e Visconde de Mauá.

Durante as visitas, os profissionais também coletam os números de contato dos moradores e todos são aconselhados a se cadastrarem no sistema de alerta da Defesa Civil do Estado por SMS, pelo número 40199, bastando informar o próprio CEP. Para emergências ou mais informações, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199. “A Defesa Civil está fazendo este trabalho, que é inédito pelo formato e muito importante. Outra ação preventiva já praticada pela Defesa Civil é a divulgação diária do boletim de previsão do tempo, indicando os índices de chuvas e níveis dos rios, bem como as ocorrências do dia anterior”, afirma Diretor da Defesa Civil, Flavio Germano.

A Defesa Civil funciona no Centro Administrativo, na Rua Augusto Xavier de Lima, 251 – Jardim Jalisco, de 9h às 17h (com atendimento 24h para emergência através do telefone 199. Para obter mais informações sobre o órgão, basta entrar em contato pelo número (24) 3360-9260.