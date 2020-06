Empresário é morto a tiros dentro de bar em Resende

O dono do bar Deck 360, conhecido como sendo Marcelo, foi assassinado a tiros no início da madrugada desta segunda-feira, por volta de 1h30min, dentro de seu estabelecimento comercial, localizado no acesso Oeste, em Resende.

Imagens das câmeras de segurança flagraram dois homens chegando num Fiat Palio prata. Eles saíram do veículo e encapuzados entraram no bar, ainda com frequentadores, e desferiram vários tiros no empresário.

Quando perceberam que os homens chegaram encapuzados e armados os fregueses saíram rapidamente do bar. Os suspeitos fugiram em alta velocidade em direção a Rodovia Presidente Dutra.