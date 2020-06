Fernando Ferry, anunciou sua saída do governo do Estado do Rio

O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, que assumiu o cargo no dia 17 de maio, pediu demissão do cargo no início da madrugada desta segunda-feira.

“Estou pedindo exoneração do cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria dizer que eu tentei. Eu agradeço o governador por ter me dado esta oportunidade de ter tentado resolver estes graves problemas que estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa: peço desculpas à população. Mas a única coisa que eu tenho a falar: eu tentei. Obrigado e espero que vocês me desculpem”, disse Ferry em um vídeo gravado.

Ferry alegou que vinha sofrendo pressão para continuar pagando contratos com problemas.

Ferry é clínico-geral e especialista em AIDS, atuava como diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e foi professor associado de Clínica Médica e Aids da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).