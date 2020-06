Nissan vai demitir mais de 390 funcionários em Resende

A Nissan, localizada em Resende, que produz os modelos March, Versa e Kicks, anunciou a demissão de 398 funcionários por conta da crise gerada pela pandemia de coronavírus. Os trabalhadores das linhas de montagem já tinham ficado um mês de férias coletivas e outros dois com contrato suspenso.

Segundo a diretoria da Nissan, todos os direitos previstos em lei serão pagos aos trabalhadores, incluindo dois salários extras pelo fato de a empresa ter aderido à MP 936 (Autoriza a redução de jornadas de trabalho e de salários e também a suspensão de contratos trabalhistas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus).

A montadora optou por pagar multa e salários para fazer a redução de pessoal, uma vez que a produção será reduzida no período de retomada. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares esteve reunido com a direção da empresa tentando um acordo e reverter as demissões.

Abaixo a nota oficial da Nissan

“A Nissan vem buscando adequar o seu negócio à nova situação do mercado automotivo no Brasil em decorrência dos reflexos da pandemia de Covid-19, e, em função da manutenção do cenário atual de forte retração, a empresa precisou adotar novas medidas para garantir a sustentabilidade da sua operação no país”, declarou a montadora, em comunicado oficial.