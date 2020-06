Precaução da CMVR: Aliado no enfrentamento a Pandemia

A Câmara Municipal de Volta Redonda passa a contar com mais um aliado no enfrentamento ao novo Coronavírus- Covid 19, trata-se do Termômetro Digital de Testa Sem Contato, que fará o papel de aferir a temperatura de todos os servidores a partir da próxima terça-feira- dia 23 de junho.

De acordo com o Presidente do Legislativo, vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, todas as medidas foram adotadas para preservar a saúde e segurança dos funcionários e vereadores. Além da higienização com rigor na limpeza das dependências da Casa, disposição de álcool em gel nos ambientes, o uso obrigatório de máscaras, mantendo o trabalho home office para o grupo de risco e a liberação de todos servidores acima de 60 anos. Neném afirma que não há acúmulo de serviço, acrescenta que acompanha os plantões das Divisões, e faz questão de elogiar o empenho e o esforço de todos, sem exceção, e descreve: “não é nenhuma surpresa pra mim, graças a Deus tenho um bom relacionamento com os funcionários, aqui somos amigos, um quer o bem do outro e trabalhamos pra manter os serviços em prol da população, a quem representamos”, conta que cada um adequou o seu trabalho para melhor servir.

O presidente diz que a cada semana algumas medidas são analisadas e outras são revistas, por enquanto o atendimento ao público permanece suspenso. Acrescenta que ele e todos os vereadores continuam atuantes na função fiscalizadora e que tudo que for pra melhor condição e qualidade de vida do cidadão voltarredondense é feito, principalmente nas ações ao combate à Pandemia, além de torcer para que a solução chegue e tudo passe, também se solidariza com as famílias que vivem o luto em consequência da doença. Por/Bete Mendonça (assessoria de Imprensa da CMVR)