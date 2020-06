Presidente da Câmara de Vereadores rebate críticas do prefeito Samuca

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, rebateu as críticas feitas pelo prefeito Samuca Silva, em uma Live, de que vereadores da oposição estão aproveitando a pandemia para fazer “politicagem”. A revolta do prefeito se deu após vereadores pautarem a presença da secretária de Saúde Flávia Lipke, para explicar o motivo da suspensão de cirurgias e exames na rede municipal de Saúde do município.

O presidente da Câmara de Vereadores rebateu as críticas do prefeito e disse que vai manter em pauta o requerimento e quer explicações da secretária. “É uma ação legítima e esta medida está prevista na legislação. É uma prerrogativa da Câmara Municipal fiscalizar os atos do Poder Executivo”, disparou o presidente do Legislativo.

Neném disse que a Câmara Municipal vem aprovando quase uma dezena de leis e mensagens vindas do Executivo, para ajudar no combate a Pandemia. O presidente da Câmara lembrou que a casa aprovou recentemente um repasse para o executivo. “Repassamos mais de R$ 800 mil ao governo municipal para o combate ao vírus e o prefeito não disse que é “politicagem” da Câmara. O detalhe é o seguinte: toda tentativa de fiscalizar ou investigar o prefeito é tratada por ele como politicagem. Vamos continuar fiscalizando o executivo”, destacou Neném.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o Legislativo vai querer mais explicações sobre as Organizações Sociais, Hospital de Campanha, Hospital Santa Margarida, Hospital do Idoso e outros setores. “Precisamos saber todos os detalhes. Não vamos abrir mão”, finalizou o presidente da Câmara.