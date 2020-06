Academias de ginástica são vistoriadas para o retorno das atividades

Clientes deverão ter a temperatura corporal aferida na entrada e utilizar máscaras durante todo período dentro do local

Recentemente, algumas academias para atividades físicas do município passaram por uma vistoria conduzida por agentes da Vigilância Sanitária e fiscais de Posturas da Prefeitura, além da Guarda Municipal. O objetivo foi o de verificar a adaptação dos locais às normas de prevenção ao Covid-19, conforme determina o decreto Nº 2865, para a reabertura e retomada das suas atividades.

Os agentes verificaram itens como a disposição dos aparelhos para garantir o distanciamento entre os usuários e a existência de produtos para higienização dos aparelhos. Também foi verificado se as academias já dispõem de aparelhos para aferição da temperatura dos clientes. Pelo decreto, as pessoas não poderão adentrar ao estabelecimento caso apresente temperatura acima de 37,7° Celsius.

– Estamos tendo um bom retorno dos proprietários de academias que compreenderam a atual situação e buscaram cumprir todas as medidas exigidas no decreto para poderem retomar as suas atividades. Pedimos também a colaboração dos clientes para que respeitem as normas, sendo a principal delas, o uso de máscaras durante todo o período que estiver no interior da academia – reforçou o secretário de Esporte e Lazer de Quatis, William Vilela, que acompanhou a vistoria.

Ainda de acordo com o decreto, as academias de ginástica deverão limitar a no máximo 50 por cento, o uso do espaço interno. Nas atividades que envolvam contato físico entre praticantes, compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos e outros equipamentos, sem a prévia higienização estão proibidos.

Também está proibido o uso de bebedouros de água por pressão de uso coletivo, sendo cada aluno responsável por levar o próprio líquido para consumo. Os clientes deverão assinar um termo de responsabilidade sobre os itens contidos no decreto e ainda responder um questionário clínico onde deverá informar o seu estado de saúde e se possui contato direto com pessoas do grupo de risco.