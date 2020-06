Um Fiat Palio pegou fogo no final da manhã desta terça-feira, na Rua Nova Friburgo, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou as chamas já tinha tomado todo o veículo.

Uma pane elétrica pode ter sido a causa do acidente. Ninguém ficou ferido. O veículo foi todo destruído pelo fogo.