Marketing Digital no Setor Público é tema de curso da Escola de Governo de VR

Como manter a equipe motivada e atingir melhores resultados também é opção para os líderes da administração municipal

A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Volta Redonda está com inscrições abertas para dois cursos que serão ministrados online nos próximos dias 25 de junho e 02 de julho. O primeiro trata o tema “Como Utilizar Estratégias do Marketing Digital no Setor Público” e o outro ensina “Como manter a equipe motivada e atingir os melhores resultados”.

As opções fazem parte da estratégia da escola de manter a capacitação constante do funcionário público municipal durante a pandemia pela Covid-19, abordando temas que ajudem na adaptação na nova realidade de prestação de serviço com distanciamento social. As inscrições podem ser feitas pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/egg.

Para o prefeito Samuca Silva, a capacidade de se reinventar é uma característica do bom profissional. E neste momento de pandemia, situação inédita para quem está no mercado de trabalho hoje, essa qualidade se tornou uma necessidade.

“É um dos objetivos da Escola de Governo, implantada no início da minha gestão, em 2017, com o compromisso de valorizar o servidor público, neste momento, oferecer ferramentas para facilitar a adaptação aos novos tempos de restrições por conta do novo coronavírus”, afirmou Samuca, lembrando que todos podem participar. “Tanto os que estão nos postos de trabalho, como os que estão em home office”.

O curso de Marketing Digital no Setor Público será ministrado pela agente local de Inovação do Sebrae-SP atuando em 40 empresas em projetos de inovação, Maria Clara Martins de Souza, na próxima sexta-feira, dia 25, às 15h, por plataforma EAD (Ensino à Distância). A instrutora é consultora em estratégia, inovação e gestão; atuou na instalação da Agência de Inovação – AGIR da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda principalmente na aproximação com as empresas na região e registro de patentes dentro da universidade; participou do Arranjo Produtivo Local do Sul Fluminense organizado pela FIRJAN e MetalSul representando a UFF.

Para falar sobre “Como manter a equipe motivada e atingir melhores resultados”, foi convidada a palestrante Karina Calmeto. Ela é autora dos livros “O Poder dos Relacionamentos” e “Os Segredos da Prosperidade”; é Personal e Professional e Executive e Business Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching; pós-graduanda em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cruzeiro do Sul; mestre em RH e Gestão do Conhecimento pela Universidade Europea Miguel de Cervantes (Espanha); pós-graduada em Planejamento Estratégico para o Terceiro Setor pela Universidade Gama Filho; e tem graduação em Administração pela UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). A palestra será realizada na quinta-feira, dia 02, às 15h, também por plataforma EAD.

A gerente administrativa da Escola de Governo e Gestão, Daniele Monteiro, explicou que ambos os cursos estão abertos para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, que podem se inscrever pelo site da escola. “Alerto que a palestra sobre motivação da equipe é especialmente indicada para os secretários municipais, diretores de departamento, chefes de gabinete e chefes imediatos de equipes”, falou Daniele, alertando que todas as opções de cursos estão disponíveis no site www.voltaredonda.rj.gov.br/egg.