Polícia apreende adolescente por tráfico de drogas em no bairro Santa Cruz

Policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, sob o comando do delegado Victor Tuttman apreenderam na manhã desta terça-feira, uma adolescente, de 17 anos, suspeita de participação de tráfico de drogas, no Condomínio Ingá 2, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Quando os agentes chegaram a adolescente tentou fugir e deixou uma criança de colo no imóvel, mas foi apreendida. Ela foi levada para a 93ª DP e vai responder por fato análogo ao tráfico de drogas. Segundo os policiais civis, na casa da adolescente foram encontrados uma pistola 9mm (municiada), 109 embalagens contendo cocaína, 185 sacolés de maconha, um rádio comunicador e R$ 225.

*A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Volta Redonda uma cidade mais segura. Denuncie pelo WhatsApp da 93ª DP – Tel: 024 999242496, pelo número 197 ou DISQUE DENÚNCIA: 2253-1177 – O SIGILO É GARANTIDO – “POLÍCIA CIVIL EM DEFESA DE QUEM PRECISAR”