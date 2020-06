Prefeitura de BM recebe doação de 150 cestas básicas Alimentos serão entregues às famílias afetadas pela pandemia

Na tarde desta terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa recebeu uma doação de 150 cestas básicas, que serão entregues as pessoas que estão passando dificuldades durante a pandemia, priorizando aqueles que não estão recebendo o auxílio do Governo Federal. A doação foi realizada por uma rede de supermercados com estabelecimento no município.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, a Ruthinha, comentou sobre a importância desta doação. “Neste momento da pandemia, pessoas necessitadas tendem a ficar mais fragilizadas. Por isso é muito importante essa parceria. Nós vamos intermediar e conseguir auxiliar quem realmente necessita”, afirmou.

A moradora Maria Aparecida de Castro Rosa será uma das pessoas atendidas pela ação. “Muitos estão passando por muitas dificuldades durante este período. Infelizmente, o pouco dinheiro da minha família só dá para pagar os gastos da casa. Essa ajuda virá em um momento muito necessário”

Cidadãos que já possuem cadastro social no município serão priorizados durante a doação. As pessoas que não são inscritas e necessitam do benefício, devem procurar a Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, no endereço Rua Oscar Marins, 155, Centro, ao lado da Prefeitura de Barra Mansa. Os telefones são 3322-8436, 3322-8098, ou pelo WhatsApp (24) 99987-5992.