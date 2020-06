Prefeitura de Volta Redonda mantém programação de limpeza e manutenção durante a pandemia

Serviços como sanitização, capina, roçada e tapa-buraco seguem intensificados pelos bairros

Os trabalhos de limpeza e manutenção da cidade continuam reforçados em Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SMI), realizou nesta terça-feira, dia 23, o serviço de sanitização e higienização no Cais Conforto e nas UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249, Roma I e II. A ação preventiva conta com lavagem dos locais com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida, e faz parte da estratégia de combate ao novo coronavírus no município.

As equipes de capina e roçada realizaram caiação em ruas do Jardim Amália I e capina nas ruas B, bairro Morada da Colina, Ana Silveira Amorim, no Voldac, além do Morro da Víuva, no Conforto. Na Avenida Beira Rio foi feita capina e roçada na altura do bairro Vila Americana. O serviço de roçada aconteceu também na Rua da Caixa D’água, no Roma II, e na Escola Municipal Sergipe, no bairro Aero Clube. Foi feita ainda roçada e varrição na Praça Racine, no São João Batista.

“São várias as frentes de combate ao vírus e de trabalho para que a cidade fique limpa e organizada. Mesmo com os impactos provocados pela pandemia e pela crise econômica, o trabalho não para. Contamos com o apoio da população para continuar seguindo as orientações durante esse período de isolamento social”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

No bairro Açude II foi realizada retirada de entulho na Rua N. Os profissionais responsáveis pela limpeza atuaram no terminal de ônibus embaixo do viaduto do bairro Ponte Alta, no córrego da Rua 18, na Vila Santa Cecília, e no paredão da Rua F, no bairro Coqueiros.

O trabalho da SMI nesta terça-feira envolveu ainda a operação tapa-buraco. As equipes estiveram na Estrada União, no Retiro, na Rua 6B, em trechos dos bairros Belo Horizonte e Nova Primavera, além do Vila Rica-Tiradentes.