Samuca fecha todo comércio por sete dias a partir de sexta-feira

O prefeito de Volta Redonda Samuca Silva, anunciou em uma Live, no início da noite desta terça-feira que todo o comércio estará fechado por sete dias a partir de sexta-feira. A medida pegou à todos de surpresa. O prefeito pediu para que as pessoas se preparem esses dois dias (quarta e quinta-feira) que antecedem a sexta-feira. Padarias, mercados, supermercados e farmácias estarão atendendo normalmente.

Segundo Samuca, essa é uma decisão prudente para que os hospitais da região não sejam afetados com a limitação de leitos no município, devido a crise financeira do governo do Estado, pelo atraso do pagamento à OS (Organização Social) responsável pela administração da unidade, do Hospital Regional, Zilda Arns, localizado no bairro Roma, em Volta Redonda.

Outro agravante é a informação de que o Hospital Regional não irá receber novos pacientes de Covid-19. Atualmente, há dez moradores de Volta Redonda internados na unidade hospitalar. ”Se essas pessoas estivessem internadas na nossa rede, teríamos 70% dos leitos de UTI/CTI na rede municipal, um número acima da média. Por ora, o Hospital Regional não irá aceitar mais pacientes e isso implica em uma sobrecarga maior da nossa rede”, explicou Samuca. Ouça o prefeito em áudio abaixo.