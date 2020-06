Prefeito Samuca Silva visita obras do Jardim Botânico

Espaço irá contar com lago de borda infinita, pista de caminhada, parque com acessibilidade, estrutura para churrasco e grande área verde

As obras de construção do Jardim Botânico de Volta Redonda seguem avançando e nesta terça-feira, dia 23, o prefeito Samuca Silva esteve no local acompanhando o andamento do serviço. Atualmente, 90% do aterro já está concluído e 70% da construção de meios fios e bancos já foi feita. Em julho começará a parte de instalação hidro sanitárias da área da churrasqueira e jardim. E, por fim, será feita a instalação dos equipamentos, mobiliários e o plantio das árvores e mudas.

Samuca lembrou que a obra é um importante legado que a gestão vai deixar para Volta Redonda. “Ampliar as áreas verdes e preservar o meio ambiente é mais um dever que estamos cumprindo com eficiência, planejamento e muito trabalho”, disse o prefeito, lembrando que toda a obra está sendo feita com recursos de multas ambientais.

A transformação da Ilha São João inclui a construção de lago, fonte, pista de caminhada, parquinho e estrutura para churrasco. Tudo de graça para a população e com total acessibilidade.

O Jardim Botânico será dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com árvores e espécies de todo o mundo. O parque infantil terá brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência), assim como no Zoológico Municipal. O projeto ainda prevê relocação da área dos cavalos, mantendo as dimensões oficiais da pista, garantindo a possibilidade de futuras competições.