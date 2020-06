Família desmente morte de médico

A família do médico ginecologista e obstetra Carlos Alfredo Elias Auad, está desmentindo uma nota que viralizou nas redes sociais de que o médico teria sido vítima e morrido por conta do coronavírus (Covid-19). Segundo a cantora e radialista da Rádio Sul Fluminense FM, Mariângela Leal, seu primo está se recuperando do coronavírus e vem recebendo o atendimento adequado para sua recuperação.

Segundo Mariângela, a “notícia” chegou até a família informando que o médico teria morrido. “Isso é Fake News, uma inverdade. Ele continua entubado e o quadro respiratório está melhorando. Graças à Deus está recuperando bem. Isso é perversidade. Estamos rezando para sua recuperação”, desabafou a Mariângela Leal.