Prefeito Samuca Silva recebe novos delegados da 93ª DP e da Deam

Durante o encontro, o prefeito reiterou a importância da união das forças para garantir a segurança na cidade

O prefeito Samuca Silva se reuniu nessa quinta-feira, dia 25, com o novo titular da 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, Vitor Hugo Tuttman, que está vindo da delegacia de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a reunião, que aconteceu no gabinete do Palácio 17 de Julho, o prefeito reiterou a importância da união das forças como forma de garantir a segurança na cidade. Na terça-feira, dia 24, o prefeito de Volta Redonda recebeu a nova delegada da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), Juliana Almeida Alves.

Também estiveram presentes no encontro o secretário municipal de Segurança Pública, Antônio Goulart; o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Dalessandro de Assis; e o delegado do 5ª Departamento de Policiamento de Área (DPA), Sérgio Caldas. Na conversa, o prefeito falou sobre algumas realizações e necessidades de Volta Redonda.

Samuca lembrou os avanços que Volta Redonda conquistou nos últimos três anos com relação à segurança. Entre as ações citadas pelo prefeito estão a criação da Secretaria Especial de Segurança Pública (Sesp), visando uma interação maior com os órgãos de segurança; a Cerca Inteligente, com monitoramento da cidade; o Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp), que foi reativado apenas para área de segurança, passando para a Central de Atendimento Único (CAU) todas as ligações de Fale Conosco.

O delegado Vitor Hugo Tuttman afirmou que pretende reforçar a parceria com a administração municipal. “Acho muito importante esse contato com a prefeitura e a parceria com a polícia. Fico muito feliz pela forma como estou sendo recebido aqui em Volta Redonda. Através dessa parceria, tenho certeza que iremos realizar um trabalho de excelência”, disse Tuttman.

O prefeito Samuca Silva aproveitou a oportunidade para convidar o delegado para conhecer a estrutura e funcionamento do Ciosp. “Estou me colocando a disposição para ajudar no que for necessário para garantir a segurança na nossa cidade. Saiba que tanto o Ciosp quando a Guarda Municipal estão prontos para o que vocês precisarem, para manter a ordem em Volta Redonda e trabalhar em parceria. E o que nós queremos é fortalecer as parcerias para gente possa contribuir cada vez com as entidades de segurança”, acrescentou o prefeito.