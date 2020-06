Prefeitura planta 600 mudas de árvores nesta semana em Volta Redonda

Espécies nativas da Mata Atlântica estão sendo plantadas no zoológico, em escolas e espaços públicos, através do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), iniciou nesta semana o plantio de mais 600 mudas de árvores pela cidade. A Ação faz parte do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo de Volta Redonda, que tem a meta de promover o plantio de 30 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica até o final deste ano.

Nesta quinta-feira, dia 25, as equipes da SMMA promoveram o plantio de mudas no Zoológico Municipal (Zoo-VR), que foi totalmente reformado. O espaço está recebendo espécies de árvores adequadas e nativas da Mata Atlântica, como Pau Formiga, Ipê Dourado, Ipê Tabaco, Angico, Caroba, Cambuci, Cambucá, Fruto de Quati, Angico Vermelho. Os próximos pontos que receberão o plantio serão a Escola Municipal Rubens Machado e uma praça do bairro Vale Verde.

“Nesta semana, avançamos nas obras do Jardim Botânico e estamos dando continuidade ao plantio de árvores. Volta Redonda está se tornando cada vez mais verde, com a reforma do Parque do Ingá e do zoológico, além da implantação do Parque Natural Municipal e outro na entrada da cidade. Mesmo durante a pandemia, o trabalho não para”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A secretaria já concluiu o plantio de aproximadamente 400 árvores no futuro Parque Natural Municipal, que está sendo construído em uma área de um milhão de metros quadrados de áreas florestais, próximo à Rodovia dos Metalúrgicos. A via principal recebeu cerca de 50 mudas de cássias rosas. Na Rodovia BR-393, as equipes plantaram algumas mudas de árvores como Ipê Roxo e Ipê Branco, que foram intercaladas com aproximadamente 30 mil flores em um percurso de aproximadamente 4 km do trecho municipalizado da via.

De acordo com a SMMA, toda a verba destinada ao plantio é originada de multas de compensação ambiental. Através do programa de arborização já foram plantadas em área urbana cerca de 8 mil mudas nativas da Mata Atlântica, todas da região e indicadas para arborização urbana, seguindo padrões de plantio para a cidade. No total, serão aproximadamente 400 km de vias arborizadas.