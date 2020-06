Vacinação contra a influenza tem nova etapa em Volta Redonda

Mais uma etapa de vacinação contra a gripe Influenza/H1N1 acontece nesta nessa sexta-feira, dia 26, em Volta Redonda. As doses serão aplicadas em sistema de drive thru (procedimento com a pessoa dentro do carro), na Ilha São João, das 8h às 17 horas. As gestantes estão sendo vacinadas em domicílio, na Policlínica da Mulher ou durante procedimentos de rotina de pré-natal.

Nessa etapa de vacinação, as doses serão disponibilizadas aos professores das redes públicas e privada de ensino, adultos de 55 a 59 anos, idosos, além de pessoas com doenças crônicas. Esse último grupo, que não faz parte do indicador do Ministério da Saúde, está inserido nas estratégias da administração municipal que vacinar o maior número possível de pessoas em Volta Redonda.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, destaca que a Pastoral da Criança está fazendo busca ativa das crianças que ainda não foram vacinadas, em apoio ao poder publico. “Estamos rastreando toda a cidade e ministrando as doses nas pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha, mas que ainda não foram vacinadas. Já imunizamos 95% do preconizado pelo Ministério da Saúde, mas queremos subir para 100% esse percentual”, disse a secretária.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe aumenta a imunidade do grupo de risco e reduz a circulação do vírus Influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19 e, em casos da doença, impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.