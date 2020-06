MPRJ e Polícia Civil cumprem mandados de busca e apreensão na “Operação Prandium”

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), e a Polícia Civil deflagraram nesta sexta-feira (26/06) uma operação para cumprir 64 mandados de busca e apreensão na Capital e em municípios da Baixada Fluminense em investigação sobre fraudes na compra de merendas e equipamentos para escolas estaduais. A ação também conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ).

A operação PRANDIUM é resultado de cinco meses de investigações que apontam a existência de uma organização criminosa que opera com falsos orçamentos e forja preços para simular concorrência em contratações para o fornecimento de materiais e alimentos a escolas do Estado. Empresários foram monitorados ao longo das investigações aliciando e pagando propina a diretores de escolas e diretores regionais para que houvesse direcionamento na escolha e compra dos bens. Haveria prévio ajuste de preços e redirecionamento para empresas pertencentes a uma mesma pessoa, mas registradas em nome de “laranjas”.

Também foi verificado pelos investigadores que, mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a suspensão das aulas, as atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos.

As medidas cautelares foram deferidas pela 1a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital que tem atribuição para julgamento de Organizações Criminosas.