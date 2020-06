Ana Hickmann doa cão de assistência para cadeirante

Cão socializado por Ana Hickmann é o primeiro treinado para essa função

O Instituto Magnus – iniciativa sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir para a inclusão social por meio de cães de assistência – realizou a doação da Kira, Golden Retriever socializada pela modelo e apresentadora Ana Hickmann, como cão de assistência à cadeirante, o primeiro da instituição.

A Golden foi, inicialmente, treinada para ser um cão-guia, mas durante todo o processo foram observadas suas características com o intuito de entender e respeitar sua personalidade, resultando assim na mudança de sua função. Para o treinamento, o Instituto Magnus contou com a parceria da Cão Inclusão, especialistas em cães de assistência.

“A entrega demostra o quanto o Instituto está comprometido com a inclusão social e com as pessoas com deficiência. Estamos buscando outros tipos de cães de assistência, além do cão- guia, para dar mais autonomia, segurança e qualidade de vida para aqueles que necessitam.” afirma Thiago Pereira, Gerente Geral do Instituto Magnus.

Além de ser uma companhia para a pessoa com paraplegia, o cão é treinado para ajudar em tarefas do dia a dia, como pegar objetos, abrir e fechar portas ou até mesmo chamar outra pessoa em caso de emergência, proporcionando mais autonomia e segurança ao cadeirante e deixando a rotina mais dinâmica e prática.

Depois de um processo minucioso para encontrar o parceiro ideal, o match de Kira foi com Bruno Landgraf das Neves. Para ele, a Kira foi amor à primeira vista. “Já não consigo ficar sem ela. Só de ver aquele olhar meu dia já fica melhor, é um importante apoio emocional e para o cotidiano”, declara.

Quem recebe o cão de assistência também passa por preparação para conviver com o novo parceiro de vida. Para receber a Kira, Bruno ficou quatro dias no hotel do Instituto Magnus, dentro da própria instituição. Durante esse tempo, fizeram um treinamento de vozes de comando e andar lado a lado, por exemplo. O treinamento continuará dentro da casa de Bruno, onde, a cada dia, os dois vão evoluindo.

Ana Hickmann cumpriu um dos papeis mais importantes no processo de treinamento de qualquer cão de assistência: a socialização. “Primeiro você recebe amor desses bichinhos, depois você compartilha tudo o que vive durante esse um ano com alguém que não conhece, mas que você pode fazer uma grande diferença na vida dela”, enfatiza a modelo que agora socializa a labradora Itália.

Sem famílias socializadoras não é possível formar os cães de serviço, por isso o Instituto Magnus está em uma constante busca por esses voluntários. Os interessados podem tirar todas as dúvidas e se inscrever pelo site do Instituto: www.institutomagnus.org.

Sobre o Instituto Magnus

Localizado em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, o Instituto Magnus é uma iniciativa sem fins lucrativos, gerido pela empresa Adimax Pet. O trabalho do Instituto é contribuir para a inclusão social por meio do cão-guia em diversas esferas da sociedade, por isso, além do treinamento e entrega dos cães, suas atividades também são palestras informativas e educativas, vivências, dinâmicas de grupos e ações de divulgação para conscientização e engajamento de pessoas para a causa.