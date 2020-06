Um caminhão tombou no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 6 horas, no km 223, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

O caminhão carregado com madeiras continua no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. A pista está parcialmente interditada. O trânsito está fluindo pela faixa da esquerda com pequena lentidão.