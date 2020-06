Um carro capotou na noite desta sexta-feira, por volta das 22 horas, na Avenida Sávio Gama, nas proximidades de um posto de combustível, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já está no local do acidente.

A Polícia Militar também foi acionada e se encontra na localidade do acidente. Fotos. Paulo César, o PC.