Deputado Federal Furtado se encontra com o novo delegado de Volta Redonda

Furtado projeta trazer para Barra Mansa uma (Deam) Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher

As questões de segurança pública estão sempre na lista de prioridades do deputado federal Delegado Antonio Furtado, que esteve ontem (25/06) na delegacia de Volta Redonda (93ª DP) para conversar com o novo delegado, Victor Tuttman, no cargo de titular desde o início do mês.

– Tenho acompanhado os dados relacionados à segurança pública em Volta Redonda e sempre me preocupa quando observo aumento na criminalidade. No início do mês foram registrados três assassinatos em apenas um fim de semana. As tentativas de homicídio também cresceram muito em relação ao ano passado. Aproveitei nossa conversa para me colocar a disposição e buscar recursos para ajudar a delegacia – destacou o deputado.

De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), de janeiro a maio deste ano, as tentativas de homicídio cresceram 11% em Volta Redonda.

– Sei que o deputado delegado Antonio Furtado é um parceiro de longa data, como delegado titular e agora como deputado. Vamos fazer um levantamento das necessidades da delegacia e o apoio dele será sempre bem-vindo para podermos oferecer a população o melhor serviço possível de investigação nos crimes que acontecem na cidade – afirmou o delegado Victor Tuttman.

E não são só os índices que preocupam, a pandemia também tem provocado dificuldades para os atendimentos nas delegacias. Fato que não é diferente na Cidade do Aço.

– Sabemos que a Polícia Civil, como um todo, vive hoje dificuldades, muitas delas ocasionadas pela pandemia. Vários servidores com mais de 60 anos ou que pertencem ao grupo de risco precisaram ser afastados para que fiquem em isolamento. Essa ação necessária acaba impactando no serviço que a polícia precisa prestar – explicou o parlamentar.

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Barra Mansa

O projeto para trazer para a cidade de Barra Mansa uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) foi o assunto da conversa entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado, o delegado titular Ronaldo Aparecido, o Inspetor Alexandre Ribeiro Lima e o prefeito Rodrigo Drable, que aconteceu hoje (26/06). A intenção é que a unidade seja instalada no espaço onde ficava a antiga corregedoria da polícia civil em Barra Mansa.

– Tenho especial preocupação na proteção das mulheres. Com a pandemia vimos o número de casos de violência doméstica aumentarem em todo o país. Mais do que nunca se faz necessário reprimir com maior intensidade esses crimes. Por isso temos o desejo de abrir uma Deam em Barra Mansa. Sei que é possível e vamos nos unir para esse propósito – afirmou o deputado.