Entrega de kits alimentação para alunos da rede pública continua em Volta Redonda

Cestas já estão sendo entregues na segunda etapa da ação

A prefeitura de Volta Redonda segue com as entregas dos kits alimentação para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino. Cada unidade escolar organiza, de forma gradativa, a retirada dos kits, visando evitar aglomeração de pessoas. O objetivo é proporcionar uma alimentação saudável e nutritiva para os alunos enquanto as aulas estão suspensas em função da pandemia de Covid-19.

Nesta sexta-feira, dia 26, a Escola Municipal Miguel Couto Filho começou o cronograma de entregas de 260 kits. “Muitas famílias perderam suas rendas por conta da pandemia. E essa ação está ajudando muita gente”, comentou a diretora da unidade escolar, Liliane dos Santos Peres.

O prefeito Samuca Silva frisou a importância da ação. “Ainda não temos previsão para que as aulas presenciais retornem. E, através desse projeto, estamos conseguindo manter uma alimentação saudável para nossos alunos que já faziam suas refeições na escola. Na primeira etapa da ação foram distribuídos quase 23 mil kits de alimentação aos alunos que merendavam na escola e nessa fase será a mesma quantidade”, disse.

Sandra Aparecida Henrique Moreira tem duas filhas matriculadas na rede municipal e comentou que ação ajudou muito a família neste período de dificuldade. “Está sendo muito válido. As crianças já estavam acostumadas em comer na escola e elas amam. O kit está ajudando a manter a qualidade da alimentação”, afirmou.

A distribuição de cestas básicas ao aluno da rede municipal faz parte do projeto ‘Cidade Solidária’, que visa diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao novo coronavírus.