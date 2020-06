Mais três mil pessoas são vacinadas nesta sexta-feira em Volta Redonda

Foram ofertadas cinco mil doses contra Influenza para o público-alvo durante todo o dia na Ilha São João

Três mil pessoas receberam a dose da vacina contra o vírus Influenza/H1N1 nesta sexta-feira, dia 26, em sistema de drive thru, que aconteceu na Ilha São João, dando continuidade a estratégia da prefeitura de Volta Redonda de vacinar 100% do público-alvo. Durante todo o dia equipes na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atuaram em várias frentes, disponibilizando cinco mil doses da vacina.

Nessa etapa de vacinação, as doses foram destinadas aos professores das redes públicas e privada de ensino, adultos de 55 a 59 anos, idosos, além de pessoas com doenças crônicas. Esse último grupo, que não faz parte do indicador do Ministério da Saúde, foi inserido nas estratégias da administração municipal de imunizar o maior número possível de pessoas na cidade.

A secretária de Saúde, Flávia Lipke, destacou que, além do mutirão que aconteceu na Ilha São João, as gestantes estão sendo vacinadas em domicílio, na Policlínica da Mulher ou durante procedimentos de rotina de pré-natal. “Com o apoio da Pastoral da Criança, estamos fazendo uma busca ativa para vacinar também todas as crianças que ainda não receberam as doses. Vamos fazer uma varredura em toda cidade, a pedido do prefeito Samuca Silva, para que todas elas sejam imunizadas”, disse a secretária.

A aposentada Maria Amália da Costa, de 67 anos, moradora do bairro Aterrado, avisou ao filho que hoje era dia de vacinação. “Pedi para ele me trazer para vacinar. Todos os anos eu vacino e aproveitei que ele podia me trazer hoje. Agora me sinto mais protegida. Sei que ela não combate a Covid-19, mas ajuda a me proteger da gripe”, contou dona Amália.