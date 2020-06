Melhorias de infraestrutura entram na reta final em Volta Redonda

Obras da prefeitura no Campo dos Coroados e em outros espaços do bairro Água Limpa estão 90% concluídas

Em continuidade à série de melhorias em espaços públicos da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário (Furban-VR), está finalizando obras de melhorias em infraestrutura. Uma delas é a construção de pista para caminhada, manutenção de praça, vestiário e o Campo dos Coroados, no bairro Água Limpa. No local estão sendo investidos mais de R$ 140 mil em melhorias com recursos próprios da administração municipal.

De acordo com dados do Furban, as obras no conjunto de espaços públicos localizado na Rua Visconde do Rio Branco estão 90% concluídas e a previsão que tudo esteja pronto na próxima semana. No local foi construída uma pista de caminhada feita de concreto, com aproximadamente 300 metros de comprimento e 1,20 de largura.

“Apesar da pandemia e das dificuldades financeiras, estamos trabalhando para finalizar as obras que já estavam em andamento pelo município. São melhorias reivindicadas pelos moradores e que vão trazer muitos benefícios para a comunidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

O campo de futebol recebeu melhorias no gramado, no alambrado e na tela, incluindo rampa de acesso para ambulância. Nas arquibancadas, que haviam sofrido danos por conta de deslizamento de terra, foi feita pintura e refeito o trecho destruído, além de projetado um espaço com rampa de acessibilidade. O telhado da varanda do vestiário também foi refeito.

O espaço de lazer conta também com a praça, que contou com recuperação e pintura de todos os equipamentos, assim como o piso e os guarda-corpos. A obra contempla ainda serviço de alvenaria no depósito da caixa d’água, além de pintura de muros externos, vestiário e arquibancadas.

Além da obra de infraestrutura, a praça ganhará também o plantio de mudas de árvores que será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Com porte compatível com o local, a maioria das árvores atingem no máximo 15 metros de altura, e serão de preferência espécies que atraiam aves.