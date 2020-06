Pinheiral registra 4º caso de óbito por coronavírus

A prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta sexta-feira (26/06) sobre a Covid-19 e registra a confirmação do quarto caso de óbito de morador da cidade. O quarto caso de óbito é uma mulher de 43 anos que estava internada em hospital da rede pública, fora do município, e já apresentava quadro com comorbidades, possuía lúpus e doença renal crônica. O óbito aconteceu no dia 14 deste mês e a confirmação da causa da morte registrada no sistema do Estado neste dia 24, quando então a secretaria municipal de Saúde de Pinheiral teve acesso à informação.

Na cidade 119 casos foram confirmados (com 104 curas, nove em isolamento domiciliar, 4 óbitos, um internado fora do município e um internado no município), sete pessoas estão aguardando resultado (6 em isolamento domiciliar e um internado no município) e 425 descartados.

Os novos casos confirmados são um homem (de 25 anos) já em processo de cura e cinco mulheres (de 16, 25, 41, 56 e 57 anos), sendo quatro em processo de cura e um em isolamento domiciliar.