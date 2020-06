Santa Maria II receberá Posto de Saúde da Família

Na próxima segunda-feira, dia 29, iniciam as obras de adaptação do espaço

Um grande investimento visa garantir melhor acesso aos serviços de saúde aos moradores do bairro Santa Maria II. Nesta quinta-feira (25), foi anunciada a implantação provisória do Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro. Os serviços de adaptação do imóvel serão iniciados na próxima segunda-feira (29), com a previsão de serem finalizados até o próximo dia 20 de julho. Enquanto os atendimentos estiverem acontecendo provisoriamente no posto, a prefeitura agilizará a construção da Unidade de Saúde da Família (UBSF), no mesmo bairro, que já está com o projeto em fase de elaboração.

O PSF contará com quatro salas, uma recepção, copa e dois banheiros e ofertará atendimento clínico, pediátrico, fisioterapia, nutrição, assistência social, psicologia, agente comunitário, enfermagem e técnico em enfermagem.

De acordo com o secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, a implantação do PSF no Santa Maria II é um antigo anseio da população. “Estamos muito felizes de poder noticiar a implantação do posto aos moradores do bairro. Por muito tempo estávamos buscando meios para tornar essa realidade possível. Vamos oferecer os serviços da Saúde enquanto finalizamos o projeto do UBSF do bairro”, celebrou o secretário.

Para a moradora do bairro, Silvana Rocha, a notícia veio em ótima hora. “Eu fiz transplante de rim, então ter o posto mais próximo a mim será facilitador. Até então nós utilizamos o PSF da Vila Ursulino. Já ouvimos inúmeras promessas de construção do posto aqui, mas nunca foi pra frente. Hoje eu só tenho a agradecer ao atual governo pelo comprometimento conosco”, relatou.

FISCALIZANDO SERVIÇOS – Uma das funções do poder executivo é fiscalizar os serviços públicos. Partindo deste princípio, uma equipe da Prefeitura de Barra Mansa esteve em diversos pontos da cidade acompanhando o andamento de algumas obras em execução.

Durante esta quinta-feira (25), os profissionais estiveram nos bairros Água Comprida, na Rua Tancredo Rodrigues de Paula, onde está sendo realizado o serviço de substituição da rede de abastecimento de água.

Na Colônia Santo Antônio, altura do Novo Horizonte, os serviços de infraestrutura visam oferecer melhor mobilidade aos moradores do bairro, com a recuperação asfáltica.

Já na Rua Espírito Santo, na Vila Coringa, o serviço de troca das 80 manilhas visa solucionar um antigo problema da população que era o transbordo do córrego. A partir da próxima semana será iniciado o asfaltamento na localidade. A previsão é que a via seja entregue em até 15 dias. Na ocasião, a UBSF do bairro também foi visitada.

Estiveram na visita o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, os secretários de Manutenção Urbana e Saúde, Luiz Gonzaga e Sérgio Gomes, respectivamente, o diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Fanuel Fernando, o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir. Fotos: Paulo Dimas (Água Comprida e Colônia Santo Antônio)